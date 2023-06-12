İHA-230: Havadan karaya balistik süpersonik füze
Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturmaktadır. İşte İHA-230 özellikleri...
Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230, havadan karaya atılan bir süpersonik balistik füzedir. İHA-230 Füzesi’nin ilk test atışı, Aralık 2022’de AKINCI TİHA’dan gerçekleştirilmiştir.
Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir. İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, 150+ kilometre menzile sahiptir.
İHA-230 Füzesi’nin ilk atış testi kapsamında Aralık 2022’de Çorlu’dan havalanan AKINCI TİHA, Sinop’taki test sahasına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirmiştir. 25.000ft irtifadaki AKINCI TİHA tarafından Sinop’ta belirlenen hedefe atışı gerçekleştirilen TRG230-İHA Füzesi, 100 kilometreden daha uzun bir menzilden hedefini başarıyla vurmuştur.
Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.
Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.