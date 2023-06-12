İHA-230: Havadan karaya balistik süpersonik füze

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230, havadan karaya atılan bir süpersonik balistik füzedir. İHA-230 Füzesi’nin ilk test atışı, Aralık 2022’de AKINCI TİHA’dan gerçekleştirilmiştir.

Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir. İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, 150+ kilometre menzile sahiptir.