ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği USS Gerald R. Ford dünyanın en büyük uçak gemisi olarak sayılıyor. Peki bu uçak gemisinin özellikleri nelerdir? Kaç uçak taşıma kapasitesi bulunuyor? İşte Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford hakkında bilmeniz gerekenler...

Dünyanın En Büyük Uçak Gemisi USS Gerald R Ford

USS Gerald R. Ford, yani dünyanın en büyük uçak gemisi özellikleri, gündeme gelmesinden ötürü merak ediliyor.

100.000 ton ağırlığındaki USS Gerald R. Ford, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı ve en büyük uçak gemisi. Neredeyse 14 milyar dolara mal olan bu gemi; 337 metre uzunluğa, (uçuş sahasında) 78 metre genişliğe ve 76 metre yüksekliğe sahip.

Dünyanın En Büyük Uçak Gemisi

75’ten fazla hava aracını barındırma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük uçak gemisi Ford, ileri seviye teknolojisiyle bu araçların bakımının, gemi üzerinde yapılmasını da mümkün kılıyor. Bu araçlar arasında savaş jetleri ve helikopterler bulunuyor. Bunlar haricinde Ford üzerinden, insansız hava araçlarının fırlatılması ve indirilmesi de mümkün.

İleri seviye teknoloji ile donatılmış olan USS Gerald R. Ford'ta şimdiye kadarki en gelişmiş çift bantlı radar sistemi kullanılıyor. Bu radar sayesinde birden fazla roket izlenebiliyor, takip edilebiliyor ve imha edilebiliyor. Yine bu radar sayesinde ESSM füzeleri, düşman hava araçlarına veya gelen füzelere gönderilebiliyor. Ayrıca silahların ve uçakların taşınabilmesini sağlayan asansörler de gemide yer alıyor.