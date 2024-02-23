İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları! 10 yılda 9 yeni hava platformu
Son on yılda 9 yerli platform, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kaan'dan Hürjet'e, Akıncı'dan Anka-3'e işte o platformlar.
ON YILDA 9 YERLİ HAVA PLATFORMU İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkması, Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi... Türkiye Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" diyerek gösterdiği hedefe ulaşmak için son on yılda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Türk havacılığının dönüm noktası olan bu platformlar aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel konumunu da güçlendirdi. Türkiye'nin savunma sanayisinin bel kemiği haline gelen hava platformlarını sizler için derledik...
HÜRKUŞ
29 Ağustos 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş, TUSAŞ tarafından yapılan Hürkuş, tandem oturma düzenli, alçak kanatlı, tek motorlu, turboprop eğitim uçağı olarak tasarlanmıştır. Temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitim kademelerinde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere üretilen Hürkuş'tan hâlihazırda 15 tanesinin üretimi tamamlanmıştır.
HÜRKUŞ'UN ÖZELLİKLERİ NE?
Performans Özellikleri
• Maksimum seyir hızı - 310 KCAS (574km/sa)
• Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu) - 77 KCAS (143 km/sa)
• Azami Servis İrtifası - 34700 ft (10577 m)
• Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) - 4370 ft/dk (22 m/s)
• Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft) - 4 sa 15 dk
• Maksimum Menzil (@15.000 ft) - 615 NM (1140km)
• Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) - 1605 ft (489 m)
• İniş Mesafesi (@deniz seviyesi) - 1945 ft (593 m)
• G-Limitleri - +7/-3,5g
Boyutları
• Kanat Açıklığı 10,91 m
• Uzunluk 11,17 m
• Yükseklik 3,70 m
• Kanat Alanı 16,76 m²
• Gövde Uzunluğu 10,8 m
• Gövde Yüksekliği 2,16 m
• Gövde Genişliği 1,01 m
BAYRAKTAR TB2
Baykar tarafından yapılan Bayraktar TB2, Taktik S/İHA Sistemi olarak tasarlandı. Hem silahlı hem silahsız insansız hava aracı olarak kullanılabilen Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun görevleri icra edebilmektedir. Bayraktar TB2'nin faydalı yük kapasitesi 150 kg olup, ilk uçuşunu 29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.