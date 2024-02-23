İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları! 10 yılda 9 yeni hava platformu

BAYRAKTAR TB2

Baykar tarafından yapılan Bayraktar TB2, Taktik S/İHA Sistemi olarak tasarlandı. Hem silahlı hem silahsız insansız hava aracı olarak kullanılabilen Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun görevleri icra edebilmektedir. Bayraktar TB2'nin faydalı yük kapasitesi 150 kg olup, ilk uçuşunu 29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.