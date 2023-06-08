İşte II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 10 ölümcül tank

T-34

Sovyet orta tankı. Pek çok otoriteye göre İkinci Dünya Savaşının en iyi tankı kabul edilir. Bunu diğer tanklardan daha ölümcül olmasına değil, her yönüyle dengeli ve ekonomik bir tank olmasına borçludur.

T-34, 28 ton ağırlığındaydı ve 76mm'lik top mermisi fırlatıyordu. 86 bin adet üretilerek savaşın en çok üretilen tankı olmuştur.