İşte II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 10 ölümcül tank
İkinci Dünya Savaşı, tarihin gördüğü en yıkıcı ve ölümcül savaş olarak insanlık tarihine geçti. Bu savaşta, bir çok savaş makinesi geliştirildi ve sahada kullanıldı. İşte İşte II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 10 ölümcül tank
TİGER 1
Tiger I, Almanların en önemli tanklarından biri olarak Müttefiklerin meydanlardaki korkulu rüyasıydı. 57 tonluk bu devin 690 beygir gücünde bir motoru ve 88mm çapında anti-tank cephaneliği vardı.
TİGER 2
King Tiger olarak da bilinen Tiger II, Tiger I ve Panzer'in en iyi noktalarını almış ve Tiger kardeşlerin en büyüğü olmuştu. Yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca 494 adet üretildi. 69 ton ağırlığındaydı ve 700 beygir gücündeydi.
T-34
Sovyet orta tankı. Pek çok otoriteye göre İkinci Dünya Savaşının en iyi tankı kabul edilir. Bunu diğer tanklardan daha ölümcül olmasına değil, her yönüyle dengeli ve ekonomik bir tank olmasına borçludur.
T-34, 28 ton ağırlığındaydı ve 76mm'lik top mermisi fırlatıyordu. 86 bin adet üretilerek savaşın en çok üretilen tankı olmuştur.
IS-2 Joseph Stalin
İsmindeki kibir kadar haşmetli bir tank olan IS-2, Sovyetlerin ağır abilerdendi. 122mm'lik bir top mermisi fırlatıyordu ve 46 ton ağırlığındaydı. Yer yer 120mm'yi bulan kalınlıkta bir zırhı mevcuttu. Motoru da 600 beygir güç üretiyordu.