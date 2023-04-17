İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor
Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda demirledi. Bu hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak gemi görenleri büyülüyor. İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar...
Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 17 Nisan Pazartesi 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak. Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.