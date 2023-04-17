İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor

Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.