İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda demirledi. Bu hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak gemi görenleri büyülüyor. İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar...

# tcg anadolu # Savunma Sanayisi # Milli Savunma Bakanlığı
Son Güncelleme:
İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor - Resim: 1 1 16

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirledi.

İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor - Resim: 2 2 16

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor - Resim: 3 3 16

Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

İşte TCG Anadolu'dan fotoğraflar: Dünyanın ilk SİHA gemisi yoğun ilgi görüyor - Resim: 4 4 16

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 17 Nisan Pazartesi 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak. Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.