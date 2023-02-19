İlk kez uluslararası görücüye çıkıyor: Dünya Kapgan'ın gücüne hayran kalacak
Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak. Kapgan IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda dünyaya gösterilecek.
IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayisi ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.
HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava ve kara araçlarından oluşan "dijital birlik" konsepti de fuarda sergilenecek. Bu kapsamda orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere anlatılacak.
KARA VE HAVA HEDEFLERİNE KARŞI ZIRH DELİCİ ÖZELLİĞİ
IDEX Fuarı'yla Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak. Kapgan, fuarda Canik ve Unirobotics ile işbirliği halinde entegrasyon çalışmaları yapılan 30x113 milimetre topla sergilenecek. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.
Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda, platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.
Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.
DİJİTAL MUHAREBE ALANININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
Kapgan, 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz/gece görüş ve faaliyet imkanı sunacak.
Araca entegre kablolu veya kablosuz dron sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, dron entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla dron üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak.
Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen Kapgan, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak.
600 KİLOGRAM FAYDALI YÜK KAPASİTESİ
Robotik kol entegrasyonuyla ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da Kapgan'ın kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak.
Kapgan, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak.
Ağır sınıf insansız kara aracı, 1400 kilogram ağırlığa, 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Kapgan, saatte 25 kilometre hıza ulaşıyor, 6 saat operasyon gerçekleştirebiliyor.