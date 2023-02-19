İlk kez uluslararası görücüye çıkıyor: Dünya Kapgan'ın gücüne hayran kalacak

KARA VE HAVA HEDEFLERİNE KARŞI ZIRH DELİCİ ÖZELLİĞİ

IDEX Fuarı'yla Kapgan, ilk kez yurt dışında tanıtılacak. Kapgan, fuarda Canik ve Unirobotics ile işbirliği halinde entegrasyon çalışmaları yapılan 30x113 milimetre topla sergilenecek. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda, platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.