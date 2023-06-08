Kızılelma havacılık tarihinde nasıl ilkleri başardı?
Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023’te insanlı savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza attı. Peki Kızılelma havacılık tarihinde nasıl ilkleri başardı?
KIZILELMA ve AKINCI’nın ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza atıldı.
İstanbul semalarında KIZILELMA ile AKINCI, aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.
Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı.
KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.
TEKNOFEST 2023 boyunca her gün AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden KIZILELMA'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.
TEKNOFEST 2023’ün son günü olan 1 Mayıs’ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti.
2024 YILINDA SERİ ÜRETİM
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.
Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.