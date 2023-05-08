Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN dünyada büyük yankı uyandırmıştı. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın fiyatına ilişkin ilk kez konuştu.
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olarak TUSAŞ bünyesinde hayata geçirdiği "Milli Muharip Uçak KAAN", geçtiğimiz hafta başkent Ankara'da düzenlenen törenle tüm dünyaya tanıtılmıştı.
Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihinde büyük kilometre taşı olarak ifade ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT’de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı.
Kotil, yaptığı açıklamada KAAN’ın fiyatına dair ilk sinyalleri verdi. KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti:
- Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.
Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.
Ek olarak TUSAŞ’ın 2029 itibariyle ayda 2 adet KAAN üretileceği söylendi. Kotil, şu ifadeleri kullandı:
- 2028'de hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. 2029 itibariyle ayda 2 tane üreteceğiz. Bu da 2.4 milyar dolar eder.