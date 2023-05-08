Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu

Kotil, yaptığı açıklamada KAAN’ın fiyatına dair ilk sinyalleri verdi. KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti:

- Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.

Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.