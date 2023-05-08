Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN dünyada büyük yankı uyandırmıştı. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın fiyatına ilişkin ilk kez konuştu.

# Milli Muharip Uçak Temel Kotil # Milli Muharip Uçak tusaş # milli muharip uçağı # milli muharip uçak # Milli Muharip Uçak tarihi
Son Güncelleme:
Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu - Resim: 1 1 5

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olarak TUSAŞ bünyesinde hayata geçirdiği "Milli Muharip Uçak KAAN", geçtiğimiz hafta başkent Ankara'da düzenlenen törenle tüm dünyaya tanıtılmıştı.

Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu - Resim: 2 2 5

Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihinde büyük kilometre taşı olarak ifade ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT’de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı.

Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu - Resim: 3 3 5

Kotil, yaptığı açıklamada KAAN’ın fiyatına dair ilk sinyalleri verdi. KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti:

- Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.

Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi.

Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu - Resim: 4 4 5

Ek olarak TUSAŞ’ın 2029 itibariyle ayda 2 adet KAAN üretileceği söylendi. Kotil, şu ifadeleri kullandı:

- 2028'de hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. 2029 itibariyle ayda 2 tane üreteceğiz. Bu da 2.4 milyar dolar eder.