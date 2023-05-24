10 soruda Milli Muharip Uçak (MMU) nedir?
Milli Muharip Uçak (MMU) pist başı yaptı. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden olan Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Milli Muharip uçak nedir? Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? İşte 10 soruda Milli Muharip Uçak ile ilgili merak edilenler...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden olan, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Milli Muharip Uçak (MMU) bugün pist başı yaptı. Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Milli Muharip uçak nedir? Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? İşte 10 soruda Milli Muharip Uçak ile ilgili merak edilenler...
1) MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) NEDİR?
Milli Muharip Uçak (MMU), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil savaş uçağı projesidir.
2) MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ KİMLERLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR?
Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 05 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış olup başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere, proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının tasarlanması, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarım ve geliştirilmesine yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır. TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik ‘Ana İlkeler Sözleşmesi’ (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, anlaşma tutanağı ise 10 Mayıs 2017’de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki iş birliği sözleşmesi 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Mayıs 2020 tarihinde TUSAŞ ile HAVELSAN, gömülü eğitim/simülasyon (Embedded Training), eğitim ve bakım simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularında iş birliğine imza atmıştır.
3) MİLLİ MUHARİP UÇAK SİSTEM ÖZELLİKLERİ NELER?
5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak, yeni nesil bir uçakta olması gereken önemli sistem özellikleriyle ön plana çıkıyor. İşte Milli Muharip Uçak'taki sistem özellikleri:
• Yüksek Durumsal Farkındalık
• Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
• Muharebe Hasar Tespiti
• Yeni Nesil Görev Sistemleri
• Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
• Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
• Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış
Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
• Kısa Dönüş Süresi
• Kolay Bakım
• Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
• Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
• Dahili Silah Yuvası
• Supercruise Kabiliyeti