Modern muharebe sahasının güçlü platformu: KAPLAN YN-ZMA
KAPLAN YN-ZMA muharebe teknolojilerinin gerektirdiği özellikleri karşılamak üzere FNSS mühendisliği tarafından üretilen, yeni nesil paletli bir platformdur. İşte KAPLAN YN-ZMA özellikleri.
FNSS tarafından modern muharebe sahasının ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen KAPLAN YN-ZMA, özgün tasarımı ve modüler yapısıyla dikkat çekiyor.
KAPLAN YN-ZMA, küçük ve orta kalibre başta olmak üzere 120 mm’lik insanlı ve insansız kule sistemlerinin entegre edilebildiği, yüksek hareket kabiliyeti ve büyüme potansiyeli sadece bugünü değil geleceği de dikkate alarak tasarlanan modüler bir araçtır.
Yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı (ZMA) olarak öne çıkan KAPLAN’ın; zırhlı personel taşıyıcı, komuta aracı, kurtarma aracı, havan aracı, istihkam keşif aracı, ambulans gibi çok çeşitli görevleri yerine getirecek konfigürasyonlarının üretilmesi de mümkündür.
KAPLAN YN-ZMA, üstlendiği göreve bağlı olarak; en az 20 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Her türlü iklim ve arazi koşullarına dayanıklı, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Gelişmiş süspansiyon sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. KAPLAN, ihtiyaca göre farklı görev ekipmanlarının kolay entegrasyonuna izin verecek şekilde açık mimariye sahip araç elektroniği alt yapısına sahiptir.
FNSS’in kara sistemleri alanındaki 35 yılı aşkın tecrübesi üzerine inşa edilen KAPLAN YN-ZMA, muharebe sahasının değişen tehditlerine etkin bir çözüm sunacak şekilde modüler beka sistemleriyle donatılmıştır. Balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehdidine karşı koruma paketleri bulunmaktadır. KAPLAN, tanksavar füzelerine karşı aktif koruma sistemi opsiyonu da sunmaktadır.