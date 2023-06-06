Modern muharebe sahasının güçlü platformu: KAPLAN YN-ZMA

KAPLAN YN-ZMA, üstlendiği göreve bağlı olarak; en az 20 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Her türlü iklim ve arazi koşullarına dayanıklı, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Gelişmiş süspansiyon sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. KAPLAN, ihtiyaca göre farklı görev ekipmanlarının kolay entegrasyonuna izin verecek şekilde açık mimariye sahip araç elektroniği alt yapısına sahiptir.