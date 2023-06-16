Roketsan MZK kulesi TSK’nın hizmetinde: İşte özelllikleri
Savunma sanayiinde millileşme tüm hızıyla sürüyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen MZK (Modüler Zırhlı Kule), M60A3 tankının şasesine entegre edildi. İşte Roketsan MZK kulesi.
ROKETSAN tarafından geliştirilen MZK (Modüler Zırhlı Kule), M60A3 tankının şasesine entegre edildi. M60A3 ve T-72 tanklarına entegre edilebilen MZK; pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla bekayı önemli ölçüde arttıracak.
Mevcut kulelerden daha hafif olan (T-72 kulesi 18 ton ağırlığındayken M60A3 kulesi 14.5 ton ağırlığındadır) 13 tonluk MZK; RPG, tanksavar, APFSDS mühimmat ve 30mm’ye kadar otomatik top mühimmatlarına karşı arttırılmış koruma sağlıyor.
Keskin hatlara ve alçak bir yapıya sahip olan MZK, ön, yanlar ve tepede yer alan ERA blokları sayesinde özellikle tandem başlıklı tanksavar füzelere karşı arttırılmış koruma sağlıyor. Bilindiği üzere modern tanksavar füzelerde hedefin daha korumasız üst kısımlarından dalış yapmasını sağlayan “top-attack” modu bulunmaktadır, bu açıdan tepede ERA bloklarının yer alması modern tehditlere karşı koyabilme açısından önemli bir özellik olarak ele alınabilir.
Zırh haricinde durumsal farkındalığı arttırarak bekaya katkı sağlayan MZK üzerinde 360 derece kapsama alanına sahip Lazer Uyarı Alıcıları ve Durumsal Farkındalık sistemleri yer almakta. Kuleye ayrıca Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri entegre edilebiliyor.
Uluslararası pazar ve Türkiye için yeni fırsatları barındıran MZK, tank filosunu modernize etmek isteyen ancak günümüzde son nesil ana muharebe tanklarının maliyetindeki devasa artışlardan dolayı bütçe ayırmakta zorlanan Doğu ve Batı bloğu ülkelere aynı anda cevap verebilecek koruma ve operasyonel etkinliği arttıran yeni bir alternatifken Türkiye’nin mevcut motorlar ile ağırlığı arttıracak modernizasyonları kaldıramayacak modernize edilmemiş M60A3 tankları için yeni bir yol olabilir.
Kaynak: https://www.defenceturk.net/roektsan-mzk-kulesi-tsknin-hizmetinde