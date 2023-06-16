Roketsan MZK kulesi TSK’nın hizmetinde: İşte özelllikleri

Uluslararası pazar ve Türkiye için yeni fırsatları barındıran MZK, tank filosunu modernize etmek isteyen ancak günümüzde son nesil ana muharebe tanklarının maliyetindeki devasa artışlardan dolayı bütçe ayırmakta zorlanan Doğu ve Batı bloğu ülkelere aynı anda cevap verebilecek koruma ve operasyonel etkinliği arttıran yeni bir alternatifken Türkiye’nin mevcut motorlar ile ağırlığı arttıracak modernizasyonları kaldıramayacak modernize edilmemiş M60A3 tankları için yeni bir yol olabilir.

Kaynak: https://www.defenceturk.net/roektsan-mzk-kulesi-tsknin-hizmetinde