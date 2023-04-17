TCG Anadolu ziyarete açılıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda 13.00'te ziyarete açılıyor.

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TCG Anadolu ziyarete açılıyor - Resim: 1 1 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu dün halkın ziyaretine açılmak üzere Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti.

TCG Anadolu ziyarete açılıyor - Resim: 2 2 3

Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan gemide basın mensuplarının da katıldığı bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Halkın ziyaretine açılacak 231 metre uzunluğundaki devasa geminin, uçuş güvertesinde “Bayraktar Kızılelma", “Bayraktar TB3", 4 adet taarruz helikopteri AH1W, 4 adet genel maksat helikopteri Seahawk SH70 konumlandırıldı.

TCG Anadolu ziyarete açılıyor - Resim: 3 3 3

Gemiye ziyaretçi girişleri 13.00'te Sarayburnu Limanı'nda bulunan giriş kapısından başlayacak. Ziyaretçiler gemiye zırhlı araçların da bulunduğı havuz güvertesinden giriş yaparak, uçuş güvertesini gezebilecek. 

Kaynak: DHA