TCG Anadolu gemisi halkın ziyaretine açılacak mı?

Halkın ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu gemisinin nereye demir atacağı ve ne zaman gezilebileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin dünyadaki konumunu değiştirecek olan TCG Anadolu gemisi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılandı. Dünya'da ve Türkiye'de tek olan TCG Anadolu ile ilgili detaylar haberimizde....