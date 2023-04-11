TCG Anadolu gemisi halkın ziyaretine açılacak mı?
TCG Anadolu gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilirken birbirinden farklı özellikleriyle kendine hayran bıraktı.. Üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak olan TCG Anadolu halkın ziyaretine açılacak mı?. İşte detaylar...
Halkın ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu gemisinin nereye demir atacağı ve ne zaman gezilebileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin dünyadaki konumunu değiştirecek olan TCG Anadolu gemisi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılandı. Dünya'da ve Türkiye'de tek olan TCG Anadolu ile ilgili detaylar haberimizde....
TCG ANADOLU NEREDE? ZİYARETE AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşurken halkın ziyaretine de açıklacağını aktardı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Bu gemimizi Sirkeci'de halka açacağız." dedi. Ancak ziyaret günleri ve saatleri hakkında henüz detaylı bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
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TCG ANADOLU NEREDE İNŞA EDİLDİ?
TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.
Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.
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