Dünyanın ilk SİHA gemisi: İşte 6 soruda TCG Anadolu'nun tüm özellikleri

TCG ANADOLU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAK?

TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

TCG Anadolu ayrıca, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.