TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek?
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e gitti. İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç?
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Sarayburnu'na demirlemiş ve ziyaretçilere açılmıştı. İstanbul Boğazı'nda halkı selamlayan TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etmişti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e gitti. İzmir'de Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu vatandaşlar ziyaret edebilecek.
İzmir'deki TCG Anadolu'nun hangi günlerde ve saat kaçta ziyaret edilebileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? İşte detaylar...
TCG ANADOLU İZMİR ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.