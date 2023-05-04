TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek?

İzmir'deki TCG Anadolu'nun hangi günlerde ve saat kaçta ziyaret edilebileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? İşte detaylar...