TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek?

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e gitti. İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç?

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TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? - Resim: 1 1 9

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Sarayburnu'na demirlemiş ve ziyaretçilere açılmıştı. İstanbul Boğazı'nda halkı selamlayan TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? - Resim: 2 2 9

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e gitti. İzmir'de Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu vatandaşlar ziyaret edebilecek.

TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? - Resim: 3 3 9

İzmir'deki TCG Anadolu'nun hangi günlerde ve saat kaçta ziyaret edilebileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? İşte detaylar...

TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İzmir ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? - Resim: 4 4 9

TCG ANADOLU İZMİR ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.