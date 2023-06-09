TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar
TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak göreve başladı. TCG Anadolu'nun yetenekleri SİHA'lara ev sahipliği yapmakla sınırlı değil. İşte TCG Anadolu'da görev alacak o araçlar...
BAYRAKTAR KIZILELMA
TCG Anadolu'da Türkiye'nin göz bebeği SİHA'sı olan Bayraktar Kızılelma görev alacak. Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu'nun halka ziyarete açıldığı sıralarda geminin güvertesinde konuşlandı.
BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ
• 5 Saat Havada Kalış Süresi
• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
• 0.6 Mach Seyir Hızı0.9 Mach Maksimum Hız
• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
• 500 nm Görev Yarı Çapı
• Otomatik İniş ve Kalkış
• Düşük Görünürlük
• Yüksek Manevra Kabiliyeti
• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
BAYRATKAR TB-3
Baykar şirketi tarafından geliştirlen, Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak bir başka insansız araç. TCG Anadolu'dan kalkış yapacak uçak bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.
BAYRAKTAR TB-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
• 14 Metre Kanat Açıklığı
• 8.35 Metre Uzunluk
• 2.6 Metre Yükseklik
• 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
• 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
• 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
• 24+ Saat Havada Kalış Süresi
• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
• Otomatik İniş ve Kalkış