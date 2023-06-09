TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak göreve başladı. TCG Anadolu'nun yetenekleri SİHA'lara ev sahipliği yapmakla sınırlı değil. İşte TCG Anadolu'da görev alacak o araçlar...

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Uğur Çam Uğur Çam
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TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar - Resim: 1 1 17

BAYRAKTAR KIZILELMA

TCG Anadolu'da Türkiye'nin göz bebeği SİHA'sı olan Bayraktar Kızılelma görev alacak. Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu'nun halka ziyarete açıldığı sıralarda geminin güvertesinde konuşlandı. 

TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar - Resim: 2 2 17

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

• 5 Saat Havada Kalış Süresi

• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

• 0.6 Mach Seyir Hızı0.9 Mach Maksimum Hız

• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa

• 500 nm Görev Yarı Çapı

• Otomatik İniş ve Kalkış

• Düşük Görünürlük

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar - Resim: 3 3 17

BAYRATKAR TB-3

Baykar şirketi tarafından geliştirlen, Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak bir başka insansız araç. TCG Anadolu'dan kalkış yapacak uçak bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.

TCG Anadolu o araçlarla Mavi Vatan'ı koruyacak: İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar - Resim: 4 4 17

BAYRAKTAR TB-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

• 14 Metre Kanat Açıklığı

• 8.35 Metre Uzunluk

• 2.6 Metre Yükseklik

• 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

• 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

• 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 24+ Saat Havada Kalış Süresi

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Otomatik İniş ve Kalkış