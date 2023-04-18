TCG Anadolu'da görev alacak araçlar: Denizler artık onlara emanet

BAYRATKAR TB-3

Baykar şirketi tarafından geliştirlen, Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak bir başka insansız araç. TCG Anadolu'dan kalkış yapacak uçak bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.