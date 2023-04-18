TCG Anadolu'da görev alacak araçlar: Denizler artık onlara emanet
TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu ile birlikte denizler artık onlara emanet olacak. İşte TCG Anadolu'da görev alacak araçlar...
BAYRAKTAR KIZILELMA
Dünyanın ilk SİHA gemisinde Türkiye'nin gururu Bayraktar Kızılelma görev alacak. Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu'nun halka ziyarete açıldığı sıralarda geminin güvertesinde konuşlandı.
BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ
• 5 Saat Havada Kalış Süresi
• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
• 0.6 Mach Seyir Hızı0.9 Mach Maksimum Hız
• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
• 500 nm Görev Yarı Çapı
• Otomatik İniş ve Kalkış
• Düşük Görünürlük
• Yüksek Manevra Kabiliyeti
• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
BAYRATKAR TB-3
Baykar şirketi tarafından geliştirlen, Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak bir başka insansız araç. TCG Anadolu'dan kalkış yapacak uçak bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.
BAYRAKTAR TB-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
• 14 Metre Kanat Açıklığı
• 8.35 Metre Uzunluk
• 2.6 Metre Yükseklik
• 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
• 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
• 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
• 24+ Saat Havada Kalış Süresi
• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
• Otomatik İniş ve Kalkış