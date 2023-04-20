TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, hava, kara ve çıkarma araçlarının da yer aldığı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, sabah açılış saatinde Sarayburnu Limanı'na geldi.

Eminönü ve Ahırkapı'dan Sarayburnu Limanı'na kadar kaldırımlar, TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler tarafından dolduruldu.