TEKNOFEST Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da

Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Yarın başlayacak olan festival, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 3 Eylüle kadar devam edecek.

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara; coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.

İlki 2018'de gerçekleşen ve bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda 8'incisi gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenleniyor.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Sahne Senin etkinliği, Mazhar Alanson konseri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile festival, ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak.

TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları yer alacak. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yerini alacak. Stantlarda düzenlenecek 400'den fazla stant etkinliği, öğrenciler ve gençlerle buluşacak.



ANKARA SEMALARINA TEKNOFEST İMZASI

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

TEKNOFEST 2023'ün ikinci ve üçüncü durakları olan Ankara ve İzmir'de bu sene ilk defa, TEKNOFEST Yarışmaları'na başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi'nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara'da, ardından TEKNOFEST İzmir'de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2 milyon 225 bin TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi'ne katılma hakkı kazanacak.