Türk savunma sanayisinde önemli satın alma hamlesi gerçekleştirdi

Şirket ayrıca 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan çok sayıda zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre etti.

Bir süredir insansız kara aracı ve dijital birlik projeleri yürüten HAVELSAN, ASİSGUARD'ın dron ve elektro-optik çözümlerinden de yararlanıyordu.

İmzalanan hisse devri sözleşmesi sonrasında, HAVELSAN'ın ürün ve proje yelpazesinin farklılaşması ve genişlemesi, HAVELSAN ürün ve projelerinin yurt dışı pazarlarda daha esnek bir modelle pazarlama ve satışının yapılması hedefleniyor.