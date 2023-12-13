TÜRK SİHA'ları Listeyi Alt Üst Etti! Dünyanın En İyi SİHA'ları

Dünyanın En İyi SİHA'ları

Dünyanın en güçlü SİHA'larını belirlemek için çeşitli kriterler kullanılıyor. Kriterlere göre listelerde değişiklik gerçekleşse de değişmeyen şey, Türk SİHA'larının her listede mutlaka yer alması. Shiftdelete’den Yakup Kaan Orman’ın belirttiği kriterlere göre, SİHA'nın gücünü belirten kriterle şöyle sıralanıyor:

• Uçuş menzili

• İrtifası

• Hızı

• Mühimmat kapasitesi

• Gizlilik özelliği

• Yapay zekâ seviyesi

• Maliyeti

Bu kriterlere göre hazırlanan liste ise şu şekilde: