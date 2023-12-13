TÜRK SİHA'ları Listeyi Alt Üst Etti! Dünyanın En İyi SİHA'ları
Savaş meydanlarının yeni vurucu gücü SİHA'lar... Ülkerlerin SİHA güçleri, savaşlarda dengeleri değiştiren roller üstleniyor. Dünyanın en iyi SİHA'ları listesinde ise Türk SİHA'ları başı çekiyor. Dünyanın en iyi SİHA'ları listesini sizler için derledik.
SİHA'lar savaşlarda kullanılmaya başlamasıyla dünyada savaşların seyrini değiştirdi. SİHA'lar, savaş alanlarında etkinliklerini defalarca kanıtladı. Ülkeler SİHA yatırımlarını arttırarak savaşlardaki etkinliklerini arttırmaya yöneldi. Uzaktan kontrol edilmesi, savaş uçaklarından daha ucuz sevk maliyeti, etkili ateş gücü gibi etkenler, SİHA'ları savaş alanlarının yeni gözdesi haline getirdi.
Dünyanın En İyi SİHA'ları
Dünyanın en güçlü SİHA'larını belirlemek için çeşitli kriterler kullanılıyor. Kriterlere göre listelerde değişiklik gerçekleşse de değişmeyen şey, Türk SİHA'larının her listede mutlaka yer alması. Shiftdelete’den Yakup Kaan Orman’ın belirttiği kriterlere göre, SİHA'nın gücünü belirten kriterle şöyle sıralanıyor:
• Uçuş menzili
• İrtifası
• Hızı
• Mühimmat kapasitesi
• Gizlilik özelliği
• Yapay zekâ seviyesi
• Maliyeti
Bu kriterlere göre hazırlanan liste ise şu şekilde:
ABD'ye Ait Kratos XQ-58
ABD Hava Kuvvetleri tarafından üretilen Kratos XQ-58, maliyet anlamında ucuz bir SİHA'dır. Ses hızından yüksek hızda uçabilen SİHA, yapay zekâ sistemleri sayesinde operatöre ihtiyaç duymadan uçabilir.
Bayraktar Akıncı
Türkiye'nin ürettiği Bayraktar Akıncı SİHA, Türkiye'nin en gelişmiş SİHA'sı olarak biliniyor. NATO ve Türk mühimmatları ile donatılan Akıncı'nın havada 24 saat kalma yeteneğine sahip. Yedekli sistemleri ile havada karşılaştığı olumsuzluklara başa çıkabilecek kapasitede. Bayraktar Akıncı, Türk yapımı turbojet motoru PD-170 ile uçabilecek.