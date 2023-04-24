Türkiye'nin son 15 günü: Togg, gözlem uydusu İMECE, TCG Anadolu

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.