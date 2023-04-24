Türkiye'nin son 15 günü: Togg, gözlem uydusu İMECE, TCG Anadolu
Türkiye, nisan ayını yoğun geçirdi. TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışı yapıldı.
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.
3 NİSAN 2023
Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.
10 NİSAN 2023
Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.
23 NİSAN 2023
Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.