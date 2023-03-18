TUSAŞ ANKA-3 hangardan çıktı: Fark yaratacak

"BİR KUŞ DEĞİL BİR AVCI"

Akademisyen Mesut Hakkı Caşın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Atatürk zamanında yaptı tasarladı. Bir hayalimiz vardı, yaptık. Bu bir kuş değil, avcı. Füzeleri var. Türk mühendislerinin yaptığu füzeleri. Yazılımı Türk mühendisler yaptı. Pilot yerine yapay zeka var. Nerede taaruz edecek, hangi irtifada uçacak, ne zaman kamikaze olacak her şeyi biliyor bu yapay zeka. Bu bir zeka.