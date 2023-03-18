TUSAŞ ANKA-3 hangardan çıktı: Fark yaratacak
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi piste çıkmaya hazırlanıyor. İşte ANKA-3 özellikleri...
Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor.
"BİR KUŞ DEĞİL BİR AVCI"
Akademisyen Mesut Hakkı Caşın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Atatürk zamanında yaptı tasarladı. Bir hayalimiz vardı, yaptık. Bu bir kuş değil, avcı. Füzeleri var. Türk mühendislerinin yaptığu füzeleri. Yazılımı Türk mühendisler yaptı. Pilot yerine yapay zeka var. Nerede taaruz edecek, hangi irtifada uçacak, ne zaman kamikaze olacak her şeyi biliyor bu yapay zeka. Bu bir zeka.
ANKA-3 ÖZELLİKLERİ
ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen ANKA-3 jet motorlu İHA’nın, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonun gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacağı değerlendirmektedir. Yaklaşık 0.7 mach (800 km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.
Kaynak: aydinlik.com.tr