Yerli savaş uçağı KAAN görünmez mi olacak?

TÜBİTAK'ın geliştirdiği sistemlerin entegre edildiği uçağa yeni yazılım ve donanımlar ekleniyor.

Uçak, merkezi yönetim bilgisayarı, aviyonik arayüz birimleri, deterministik ağ, çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi ve ara katman yazılımlarını içeren TÜBİTAK tarafından geliştirilen teknolojilerle donatıldı. Bu teknolojiler, KAAN'ın ilk uçuşunda kullanıldı.

KAAN'ın işletim sistemi TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirildi. Sistem, planlanan tarihten önce 2022'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.