Yerli savaş uçağı KAAN görünmez mi olacak?
TÜBİTAK, KAAN'ın başarılı ilk uçuşunun ardından yeni çalışmalara başladı. Bu sefer, TÜBİTAK yerli ve milli projelere odaklanarak uçağa radar tarafından algılanmama özelliği kazandıracak yazılımlar olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı "benzersiz" kılacak sistemler için yeni projeler hayata geçiriliyor. KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika boyunca havada kalmış, 8 bin fit yüksekliğe çıkmış ve 230 knot hıza ulaşmıştı.
Uçak, üstün hava hakimiyetini sağlamak için yeni silahlarla desteklenmiş havadan havaya muharebe menzilini artırıyor. Dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruşu, yapay zeka ve heterojen hesaplama desteği içeren "Yüksek Başarımlı ve Bütünleşik Aviyonik Sistemi" ile yüksek, süpersonik hızda gerçekleştiriyor.
TÜBİTAK'ın geliştirdiği sistemlerin entegre edildiği uçağa yeni yazılım ve donanımlar ekleniyor.
Uçak, merkezi yönetim bilgisayarı, aviyonik arayüz birimleri, deterministik ağ, çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi ve ara katman yazılımlarını içeren TÜBİTAK tarafından geliştirilen teknolojilerle donatıldı. Bu teknolojiler, KAAN'ın ilk uçuşunda kullanıldı.
KAAN'ın işletim sistemi TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirildi. Sistem, planlanan tarihten önce 2022'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.
BEYNİ BİLGEM'DEN
KAAN'ın işletim sistemi TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirildi. Sistem, planlanan tarihten önce 2022'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.