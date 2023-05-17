2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?

YURTDIŞI SEÇİM SONUCUNDA SON DURUM

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son açıklama şöyle:

- Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

İşte liderlerin ülkere göre oy oranları;