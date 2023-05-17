2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?
Sandıkların yüzde 99,4'ünün açılmasının ardından, Cumhurbaşkanı adaylarınınülkelere göre oy oranları merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?
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Mert Sagit
YURTDIŞI SEÇİM SONUCUNDA SON DURUM
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son açıklama şöyle:
- Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.
İşte liderlerin ülkere göre oy oranları;
ABD
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 79.83
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 16.77
SİNAN OĞAN: 2.01
İNGİLTERE
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 79.03
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 18.23
SİNAN OĞAN: 1.31
BELÇİKA
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 72.31
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 24.65
SİNAN OĞAN: 2.15