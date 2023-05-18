Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Ağrı'da hangi aday daha çok oy aldı? Ağrı'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Ağrı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Ağrı seçim sonuçları haberimizde. Ağrı'da hangi aday daha çok oy aldı? Ağrı'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Ağrı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 31.72
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 65.80
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 2.08

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.11 0 
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 25.37 1
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 2.58 0
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 11.16 0 
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 1.71 0
Ağrı seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 54.46 3
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