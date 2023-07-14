15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? O gece ilk tavrı Perinçek aldı

GENELKURMAY KARARGAHI'NDAN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

O gün önce kara bir leke, ardından da bir destan olarak kazındı akıllara. Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. Saat 21.30'da Genelkurmay Karargahı'ndan silah sesleri yükseldi.

Karanlık ellerdeki F-16'lar Ankara semalarında alçaktan uçmaya başladı. Yaşananlar ne bir tatbikattı ne de bir bomba ihbarı... Çok geçmeden Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı.