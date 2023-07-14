15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? O gece ilk tavrı Perinçek aldı
15 Temmuz 2016 günü TSK içindeki FETÖ üyesi hainlerin kalkışması, milletin sağlam iradesi ile önlenirken, darbe girişimi 22 saatte bertaraf edildi. Vatan Partisi, darbe girişimi gecesi de ilk tavrı alan güçtü. Perinçek, ilk dakikalarda Genel Merkez’den Türk milletine seslendi....
O GECE İLK TAVRI DOĞU PERİNÇEK ALDI
Kontrgerilla ve FETÖ ile 1970'lerden beri mücadele eden Vatan Partisi, darbe girişimi gecesi de ilk tavrı alan güçtü. Perinçek, ilk dakikalarda Genel Merkez’den Türk milletine seslendi. Ulusal Kanal, darbe bildirisinin okunmasına izin vermedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren ilk siyasi parti lideri oldu. Perinçek, darbe girişiminin ilk dakikalarında Vatan Partisi Genel Merkezi’nden Türk milletine seslendi:
- Bu Amerikancı bir kalkışmadır. Bu kalkışma, PKK’yı hendeklerden kurtarmak içindir. Bu kalkışma Fetullah Terör Örgütünü Cumhuriyetin pençesinden kurtarmak içindir. Bu kalkışmaya girişenler Amerika’nın Türkiye’yi bölme planı içine girenlerdir. Bu kalkışmanın, Türk Silahlı Kuvvetleriyle bir ilgisi yoktur.
GENELKURMAY KARARGAHI'NDAN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
O gün önce kara bir leke, ardından da bir destan olarak kazındı akıllara. Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. Saat 21.30'da Genelkurmay Karargahı'ndan silah sesleri yükseldi.
Karanlık ellerdeki F-16'lar Ankara semalarında alçaktan uçmaya başladı. Yaşananlar ne bir tatbikattı ne de bir bomba ihbarı... Çok geçmeden Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı.
Sadece Ankara değil, İstanbul'da da hainler sahnedeydi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı. İstanbul'un birçok noktasından çatışma haberleri geliyordu.
Herkes merak içindeydi. İlk açıklamayı saat 23.00'te dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yaptı.
- Emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu
ASKERİ BİR HELİKOPTER MİT'İ TARADI
FETÖ'cü hainler kendilerinden olmayan herkesin üzerine kin kustu. İlk patlama sesi saat 23.20'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden geldi. Darbeciler kendilerini bertaraf edecek en önemli güce, polis özel harekata saldırdı.
16 Temmuz'un ilk dakikalarında bu kez darbeciler istihbaratın merkezini hedef aldı. Askeri bir helikopter MİT'i taradı.