Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyor.

YSK'nın kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.