Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, oy sayımı saat kaçta başlayacak? Yayın yasağı saat kaçta kalkacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyor.
YSK'nın kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.
OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.
YAYIN YASAKLARI HAKKINDA
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Kaynak: ysk.gov.tr - https://www.ysk.gov.tr/tr/sss/1523