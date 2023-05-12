Seçim yasakları başladı mı?
YSK'nın seçim takvimi çerçevesinde seçim propaganda süreci devam ediyor. Seçime son günler kalırken vatandaşlar, "Seçim yasakları başladı mı, yasaklar neler, ne zaman başlayacak?" şeklinde sorgulamalarını yapıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler için belirlediği takvim 4 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Ancak dünden itibaren yasaklar da devreye girdi.
Oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Peki, seçim yasakları neler? İşte detaylar...
SEÇİM YASAKLARI NELER?
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA: Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.
MAKAM OTOMOBİLİ: Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.