Seçim yasakları başladı mı?

MAKAM OTOMOBİLİ: Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.