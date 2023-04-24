Avrupa'nın göbeğinde Türk zaferi! Perinçek-İsviçre Davası: Batılı emperyalistleri dize getiren karar
Batılı devletlerin Türkiye'ye karşı attığı en büyük iftira ve yalanlardan sözde Ermeni soykırımı, AİHM'de Talât Paşa Komitesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mücadelesiyle Batılı emperyalistleri dize getiren bir kararla sonuçlandı.
Emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşım savaşı sırasında dönemin yöneticilerinin Ermeni azınlıklara karşı uyguladığı ‘Techir Kanunu’, gerek Ermeni Diasporası gerekse batılı devletler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı “soykırım” yalanınına dönüştürülmüştür.
Çarpıtılan sözde tarihsel belgeler, asılsız kaynaklar ve diaspora gücünün de etkisiyle Türkiye, uluslararası platformlarda ‘Soykırım uygulayan ülke’, Türkler ise ‘soykırımcı millet ‘ olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.
Ancak bu konuda Talât Paşa Komitesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in verdiği mücadele ise, Avrupa’yı dize getiren bir kararın alınması sonucunu doğurmuştur. İşte gün gün, Perinçek-İsviçre Davası ve Türkiye’nin emperyalist şebekelere karşı İkinci Lozan Zaferi…
PERİNÇEK: SOYKIRIM YAPMADIK, VATAN SAVUNDUK
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 7 Mayıs 2005’te İsviçre’ye gitti. Lozan Antlaşması’nın yapıldığı sarayın merdivenlerine çıkarak, “Ermeni soykırımı iddiası tarihsel bir yalandır, uluslararası bir yalandır, emperyalist bir yalandır” açıklamasını yaptı. İşçi Partisi (şimdiki Vatan Partisi) Ulusal Strateji Merkezi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ulusal Kanal, Lozan Antlaşması’nın 82. yıldönümünde, İsviçre’nin Lozan kentinde Ermeni soykırımı yalanına karşı miting ve yürüyüş yapma kararı aldı.