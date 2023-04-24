Avrupa'nın göbeğinde Türk zaferi! Perinçek-İsviçre Davası: Batılı emperyalistleri dize getiren karar

Ancak bu konuda Talât Paşa Komitesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in verdiği mücadele ise, Avrupa’yı dize getiren bir kararın alınması sonucunu doğurmuştur. İşte gün gün, Perinçek-İsviçre Davası ve Türkiye’nin emperyalist şebekelere karşı İkinci Lozan Zaferi…