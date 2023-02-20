Bakan Akar o yalanlara cevap verdi: "Depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt geldi

Terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak, alaka ve menfaatlerin korunması için faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30’da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı."

Akar, saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanlarından bilgi almasının ardından saat 05.10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığını belirterek, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay’da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde yer alan 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin, valilik ve AFAD ile koordineli olarak saat 06.00'ta Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına başladığını dile getiren Akar, çalışmalar kapsamında saat 07.00'de iki askeri ambulans uçağının da Etimesgut'taki askeri havaalanında hazır olduğunu bildirdi.

Aynı saatte Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG İskenderun ile en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a 'seyre hazır ol' emri verdiğini aktaran Akar, saat 07.30'da ise Doğu Akdeniz'deki iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildiğini açıkladı.

Yine aynı saatte, 07.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurlarının ekipmanları ile göreve hazır olarak Etimesgut askeri havaalanında hazır olduğunu ifade eden Akar, AFAD'dan gelen talep doğrultusunda personel, araç ve malzeme nakli için hazırlanan 3 A400M uçağının yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan pistin açılmasını takiben saat 08.00'de Kayseri'den Ankara, İstanbul ve İzmir'e hareket ettiğini kaydetti.

Akar, saat 10.00 itibarıyla depremden etkilenen Hatay'daki 8’inci Komando Tugayı’nın arama-kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Etimesgut'tan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun intikaline ilişkin hazırlıkları denetlemelerinin ardından saat 10.45'te beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Ankara'dan deprem bölgesine hareket ettiklerini de söyledi.

Hatay Havalimanı'nın depremden zarar görerek kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na indiklerinde saatin 11.30'u gösterdiğini anlatan Akar, İncirlik'te de bazı inceleme ve koordinasyon çalışmalarının ardından hava şartlarının helikopter uçuşuna izin vermemesi nedeniyle, kara yoluyla Hatay'a gitmek için hareket ettiklerini bildirdi.

2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesinin saat 13.00’te Nurdağı'na yapıldığı ifade eden Akar, saat 13.24'te Elbistan merkezli ikinci büyük depremin yaşandığını, kendilerinin de bu depreme Hatay'a giderken yolda yakalandıklarını kaydetti.