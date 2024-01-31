Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı ile ilgili DEM Parti'den açıklama! "Bu başvuruyu aldık, kabul ettik"

HDP(DEM) eski Genel Başkanı ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği tartışılmaya devam ediliyor. Başak Demirtaş, daha önce "DEM Parti uygun görürse aday olabilirim" açıklamasıyla gündeme gelen tartışma, daha sonra Demirtaş'ın resmi aday adaylığı başvurusu yaptığı iddiaları ve bu iddiaların DEM Parti tarafından yalanlaması ile devam etti.

"BAŞVURUSUNU ALDIK, KABUL ETTİK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. Başak Demirtaş'ın resmi aday adaylığı başvurusu yapmadığını tekrar eden Koçyiğit, "Sanırım bir yanlıi anlaşılma var. Bir polemik konusu oldu bu. Başak Hanım'ın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Evrak anlamında söyleniyor sanırım resmi başvuru, kendisinin böyle bir başvurusu yok ama zaten yaptığı açıklama bizim için başvurudur. Bu başvuruyu da aldık, kabul ettik" ifadelerini kullandı.

"BAŞAK DEMİRTAŞ EN GÜÇLÜ ADAYLARIMIZDAN BİRİ"

Aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koçyiğit, 3 Şubat'ta yapılacak toplantıda adaylık meselesinin tartışılmaya devam edeceğini söyledi. Koçyiğit Başak Demirtaş ile ilgili de, "En güçlü adaylarımızdan birisi. Muhtemel olabilecek en güçlü adaylarımızdan birisi. Adaylığının önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.