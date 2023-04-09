CHP milletvekili adayından tepki çeken Öcalan'lı paylaşım
14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri öncesi partilerin listeleri teker teker açıklanıyor. CHP'den milletvekili adayı gösterilen isimler, YSK'ya teslim edildi. CHP Ankara 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Okan Konuralp'in Öcalan'lı paylaşımları dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.
Liste'de üst sıralarda yer alan Deva Partili Sadullah Ergin gibi isimler partide kriz yaratırken, Ankara 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Okan Konuralp'in Öcalan'lı paylaşımları dikkat çekti.
PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını "...Öcalan'ın yeni fotoğrafı; tarz hiç fena değil..." sözleriyle paylaştı.
PKK ve HDP'ye verdiği destek paylaşımları ile dikkat çeken Konuralp'in adaylığı "CHP, HDP’nin listelere sığdıramadığı isimleri de kendi listelerine koymuş." sözleriyle eleştirildi.
Konuralp'in 'çözüm' sürecinin ateşli savunucularından olduğu da geçmiş tweetlerinden görülüyor.
Kaynak: aydinlik.com.tr