CHP ve İyi Parti İttifak Yapacak mı? Özgür Özel ve Meral Akşener'den Ortak Açıklama

CHP lideri Özgür Özel ile İyi Parti lideri Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "işbirliği" vurgusu yaparken, Akşener de pazartesi günü GİK'te görüşeceklerini söyledi

Özel ve Akşener Görüşme Sonrası Açıklama Yaptı

CHP lideri Özgür Özel Akşener ile birlikte basın açıklaması yaptı. Özel açıklamasında "ittifak değil işbirliği" derken şu ifadeleri kullandı:

- Yerel seçimlere yönelik somut teklifle değil... İttifak kelimesi yoruldu. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. Biz, İyi Parti'ye yerel seçimlerde işbirliği içinde olup olamayacağımızı, alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, bundan sonraki süreçte işbirliğini sorduk.

Akşener, yaptığı açıklamada Genel İdare Kurulu'nda konuyu görüşeceklerini aktararak şunları söyledi: