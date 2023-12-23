CHP ve Terörün Siyasi Yüzü DEM Parti İttifak Yapacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim öncesi değişen Genel Başkanlık koltuğu sonrası, yerel seçimlerde CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi kurultay kürsüsünden Selahattin Demirtaş'a selam çakmış, CHP'de değişimin sadece isimler bazında olacağının sinyallerini vermişti. CHP, İyi Parti'ye işbirliği teklifi götürdükten ve İyi Parti tarafından reddedildikten hemen sonra, terörün siyasi yüzü DEM Parti ile görüşmüş, görüşme sonrası Özel ılımlı mesajlar vermişti.

CHP ve DEM Parti Arasında Sıcak Mesajlar

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Dem Partililerle kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak niteledi. Ziyaretin ardından da DEM Parti, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı. CHP ile olası ittifaka yeşil ışık yakıldı. Özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı.

DEM Parti'den "Şeffaflık" Talebi

İki partinin ittifak sinyalleri sürerken, DEM Partili Tülay Hatimoğulları Oruç'tan,, iş birliği konusunda "şeffaflık" talebi geldi. Oruç, "Kiminle iş birliği içinde olacaksak, eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Terörün Siyasi Yüzü DEM Parti

CHP ile DEM parti arasında karşılıklı olumlu açıklamalar devam ederken DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden teröristbaşı için özgürlük talebinde bulundu. Bu sözler büyük tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı için 'sayın' ifadesi kullanmıştı.