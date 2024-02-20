CHP'nin Hatay krizinde neler yaşandı? Lütfü Savaş aday mı? Nazan Savaş paylaşımında ne dedi?
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterme kararı aldı. Daha önce de aday olarak ismi açıklanan Lütfü Savaş'ın değişeceği yorumları neden yapıldı? Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesi öncesi çıkan krizde neler yaşandı? İşte baştan sona Lütfü Savaş krizinin perde arkası...
HATAY BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ
Yerel seçimlere giderken CHP, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı almıştı. CHP Parti Meclisi'nin 10 Ocak 2024'te yaptığı toplantıda, Hatay için Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine karar verilmişti. Bu karar sonrası, CHP'nin Hatay krizi başlamış oldu.
LÜTFÜ SAVAŞ DEPREM BÖLGESİNDE PROTESTO EDİLDİ
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Törende Hataylılar, Lütfü Savaş'ı protesto etti. Lütfü Savaş, gece 4:15'te yapılan anma töreninde protesto edilince, alandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte ayrıldı. Lütfü Savaş alandan ayrılırken, "Lütfü istifa" sloganları yükseldi.
ÖZGÜR ÖZEL BAŞKA ADAY SİNYALİ VERDİ
Yaşanan protestolardan sonra Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme geldi. Savaş, yaptığı açıklamada adaylıktan çekileceğine yönelik iddialarını yalanladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Now TV'de (eski adı Fox) yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın aday gösterilmeyebileceği sinyallerini verdi. Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü ise son anketi yaptık. Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Lütfü Savaş, ayrıca Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılmadı. Lütfü Savaş'ın CHP'nin reklam filminde de yer almaması, aday gösterilmeyeceği yorumlarına neden oldu.
LÜTFÜ SAVAŞ - ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ
Özgür Özel, Now TV'de yaptığı açıklamadan sonra Lütfü Savaş ile görüştü. Görüşmede Lütfü Savaş'ın kendi yaptırdığı anketleri Özgür Özel'e göstererek adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Lütfü Savaş'ın kendisine haksızlık yapıldığını söylediği belirtildi. Özgür Özel ise Lütfü Savaş'ın ifadeleri karşısında yaptırdığı 5 anketi gösterdiği ve bir şey söylemediği ifade edildi.
Görüşme devam ederken, Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nazan Savaş paylaşımında, "olumuza devam edeceğiz Hatay" ifadelerini kullandı.