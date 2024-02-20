CHP'nin Hatay krizinde neler yaşandı? Lütfü Savaş aday mı? Nazan Savaş paylaşımında ne dedi?

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKA ADAY SİNYALİ VERDİ

Yaşanan protestolardan sonra Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme geldi. Savaş, yaptığı açıklamada adaylıktan çekileceğine yönelik iddialarını yalanladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Now TV'de (eski adı Fox) yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın aday gösterilmeyebileceği sinyallerini verdi. Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü ise son anketi yaptık. Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, ayrıca Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılmadı. Lütfü Savaş'ın CHP'nin reklam filminde de yer almaması, aday gösterilmeyeceği yorumlarına neden oldu.