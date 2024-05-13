DEM Partili başkan CHP - DEM Parti ittifakını ortaya koydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette DEM Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Zehra Vezan Karabulut'un ifadeleri CHP-DEM ittifakını bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koydu:

"Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi partilerin İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret etti. DEM Parti'yi de ziyaret eden Tugay ve görüşme heyeti arasında CHP-DEM ittifakı konuşuldu.



DEM Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Zehra Vezan Karabulut, görüşmede CHP ve DEM partinin ittifak içinde olduğunu ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi desteklemesini anlattı:

"Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise DEM Parti heyetine seçim döneminde göstermiş oldukları demokratik tavır için DEM Parti'ye teşekkür etti.

"İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun."