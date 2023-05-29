İşte deprem bölgesi seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türk milleti sandığa gitti. Seçimler için resmi olmayan sonuçlara göre deprem bölgesinde sandıkların tamamı açıldı. İşte deprem bölgesinde şehirlerin oy oranları.
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Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:
Hatay (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,87
Erdoğan: Yüzde 50,13
Kahramanmaraş (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 75,76
Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,24
Malatya (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 71,96
Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,04
Gaziantep (Sandıkların yüzde 100'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 62,76
Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,24