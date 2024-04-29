Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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