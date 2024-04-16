Doğu Perinçek demokrasi dersi verdi! Sosyal medyadan yoğun destek geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Programda Doğu Perinçek ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi arasında DEM Parti üzerinden demokrasi tartışması yaşandı.

Perinçek şunları söyledi:

- Devlet zaaf içinde seçimden sonra Van'dan, Diyarbakır ve Mardin'e kadar Türkiye'de PKK'nın yerel yönetimleri kuruldu. Bu da İsrail'in bir hedefi. Bakın İsrail Türkiye'nin içine girdi. Son gelen seçimlerle İsrail, Türkiye'nin güneydoğusuna girdi.

Devlet zaafı yüzünden, devlet zaaf gösterirse, kararlı olmazsa... Anayasa mahkemesi devletin yargı organı değil mi en yüksek? Kapatmıyor. Kanunları anayasayı uygulamıyor ve kapatmıyor. Yüksek Seçim Kurulu, bir yüksek yargı organı değil mi? Kalkıyor bu anda 2-3 tane yakıp yakıyorlar arkasından Mazbatayı veriyor. Böyle bir devlet olur mu? 1 milyar 100 milyon lirayı PKK'ya veriyor Türk Devleti bu zaaf değil mi? Maliye Bakanlığı kalkıyı ödüyor bu zaaf değil mi? Bu zaafla Türkiye nereye gider? İşte o gittiği yeri görüyoruz haritayı bakın orada ne olmuş PKK'ya siz o belediyeleri veriyorsunuz ve Türk ordusunu hiç at içinde bırakıyorsunuz. Aşağıda Amerika yukarıda İsrail. Evet, onun için bu demokrasiyi doğru tarif edelim. Demokrasi, terörizme, özgürlük. Teröristle bölücüye özgürlük. Bakın Atatürk zamanında demokrasi vardı. Bölünmeye özgürlük tanıdı mı Atatürk? İşte öyle demokrasi oldu.

Perinçek'in bu sözlerine Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi “Ben sizin sözlerinize katılmıyorum, orada millet iradesi öyle tecelli etti” yanıtını verdi.

Perinçek de “Türkiye'yi bölme gibi bir millet iradesi tanımıyoruz” sözleriyle Selvi'ye tepki gösterdi.