Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Ramazan Bayramı Mesajı:

Aziz Türk Milleti,

Bayramlar bizim için vicdanımızı özgürleştirme günleridir.

Bayramlar bizim için bencilliğe esaretten kurtulma günleridir.

Bayramlar bizim için kendimizi değil, çevremizi, milletimizi, devletimizi, insanlığı düşünme günleridir.

Bayram günlerinde şehitler mezarlarından kalkar ve bizlere canımızı sunacağımız değerleri hatırlatır.

Bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz. İslam uygarlığının ve milletimizin ulu kişileri ise bilinçlerimizi ziyaret ederler. O gün Hazreti Muhammed’le, Yunus Emre’yle, Atatürk’le göz göze geliriz. Onlar bize devletimiz için, milletimiz için, insanlık için neler yaptığımızı sorarlar.

Bayramların hakikî eylemi kendimizi sorgulamaktır, vicdanlarımızın sınavlarından geçmektir.

Bayramlar, çıkarcılığı, bencilliği, köşe dönmeciliği ve zulmü yargılar.

Bayramlarda sevgiyle, kardeşlikle, iyilikle, elseverlikle, vatanseverlikle, dürüstlükle, doğrulukla yücelir, gönüllerin o yüce makamlarındaki hakikî yerimizi buluruz.

Değerli Kardeşlerim,

Bu Bayramı, büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz.

Mübarek Ramazan Bayramı, vicdanlarımızın kapısını çalıyor.

Derinlerden gönlümüzün sesi geliyor.

O zaman ne mutlu bizlere, başımız zalimlere karşı dik, umutlarımız vatanımızın umutlarıdır.