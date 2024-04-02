Ekrem İmamoğlu da o maaşı alacak! İşte il il belediye başkanlarının alacağı maaşlar
Geçtiğimiz pazar Türkiye, belediye başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının alacağı brüt maaşlar belli oldu.
Nüfusu 2.000.001'den fazla olan şehirlerin belediye başkanları brüt 176.735 TL maaş alacak. Bu nüfusa sahip şehirler arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli bulunmakta.
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan şehirlerin belediye başkanları brüt 144.300 TL maaş alacak. Bu nüfusa sahip şehirler arasında; Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Sakarya, Denizli ve Muğla yer almakta.
(Mehmet Hilmi Güler)
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan şehirlerin belediye başkanları brüt 119.670 TL maaş alacak. Bu nüfusa sahip şehirler arasında; Eskişehir, Mardin, Trabzon, Ordu, Afyonkarahisar, Erzurum, Malatya, Sivas, Batman, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Zonguldak, Kütahya, ŞırnaK, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Ağrı bulunmakta.
Nüfusu 250.0010-500.000 arasında olan şehirlerin belediye başkanları brüt 104.453 TL maaş alacak. Bu nüfusa sahip şehirler arasında Giresun, Isparta, Aksaray, Yozgat, Edirne, Düzce, Muş, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Uşak, Bitlis, Rize, Siirt, Amasya, Bolu, Nevşehir, Yalova, Hakkari, Bingöl, Kars, Burdur, Karaman ve Karabük bulunmakta.