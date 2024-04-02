Ekrem İmamoğlu da o maaşı alacak! İşte il il belediye başkanlarının alacağı maaşlar

Nüfusu 2.000.001'den fazla olan şehirlerin belediye başkanları brüt 176.735 TL maaş alacak. Bu nüfusa sahip şehirler arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli bulunmakta.