Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine yanıt! CHP ve İyi Parti gerilimi tırmanıyor

İyi Parti ve CHP arasında gerilim tırmanıyor. Grup toplantısında konuşan Akşener'in İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine yanıt geldi. İmamoğlu, "bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine yanıt! CHP ve İyi Parti gerilimi tırmanıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine yanıt! CHP ve İyi Parti gerilimi tırmanıyor
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin afişlerini astırmadığını söylediği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti. "Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane" ifadelerini kullanan Akşener'e Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

EKREM İMAMOĞLU AKŞENER'E YANIT VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in kendisi ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, "bu açıklamayı neden yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. 

Akşener’e yanıt veren İmamoğlu, ilan panolarının reklamlarıyla aracı şirketlerin ilgilendiğini belirtti. İmamoğlu şöyle konuştu:

- Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim ya da engellemede bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu açıklamayı neden yaptığını bilmiyorum. Bir kere bu işin İstanbul’u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak, taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz.
Meral Akşener'den sert sözler! "Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane"Meral Akşener'den sert sözler! "Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane"Siyaset
# ekrem imamoğlu # meral akşener # İyi Parti # chp
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