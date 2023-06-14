Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimi kaybetti. Bunun Kılıçdaroğlu'nun istifası, hem sosyal medyada hem de CHP içerisinde dile getirilmeye başlandı. Peki CHP'de ne kadar süre görev yaptı?
Mert Sagit
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Görev başlangıcı: 1923
Görev bitişi: 1938
Görev süresi: 15 yıl 62 gün
İSMET İNÖNÜ
Görev başlangıcı: 1938
Görev bitişi: 1972
Görev süresi: 33 yıl 143 gün
BÜLENT ECEVİT
Görev başlangıcı: 1972
Görev bitişi: 1980
Görev süresi: 8 yıl 169 gün
DENİZ BAYKAL
Görev başlangıcı: 1992
Görev bitişi: 1995
Görev süresi: 2 yıl 162 gün