Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimi kaybetti. Bunun Kılıçdaroğlu'nun istifası, hem sosyal medyada hem de CHP içerisinde dile getirilmeye başlandı. Peki CHP'de ne kadar süre görev yaptı?

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Mert Sagit Mert Sagit
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Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı? - Resim: 1 1 9

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Görev başlangıcı: 1923

Görev bitişi: 1938

Görev süresi: 15 yıl 62 gün

Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı? - Resim: 2 2 9

İSMET İNÖNÜ

Görev başlangıcı: 1938

Görev bitişi: 1972

Görev süresi: 33 yıl 143 gün

Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı? - Resim: 3 3 9

BÜLENT ECEVİT

Görev başlangıcı: 1972

Görev bitişi: 1980

Görev süresi: 8 yıl 169 gün

Geçmişten günümüze CHP genel başkanları: Kim ne kadar süre görev yaptı? - Resim: 4 4 9

DENİZ BAYKAL

Görev başlangıcı: 1992

Görev bitişi: 1995

Görev süresi: 2 yıl 162 gün