Hangi partide kaç milletvekili yer alacak? İşte Meclis'te dağılım
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 ile cumhurbaşkanı seçildi. 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte İşte Meclis'te sandalye dağlımı.
14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kesin sonuçlara göre, AK Parti çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti durumunda.
CHP 169, Yeşil Sol Parti, 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi ise 4 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de, YSK Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve kurulun dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.
''YÜZDE 87,05 ORANINDA KATILIM''
"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını söyledi.
MECLİS'TE SANDALYA DAĞILIMI BELLİ OLDU
Siyasi partilerin çıkardığı milletvekili sayılarını da paylaşan YSK Başkanı Yener, şöyle konuştu:
- Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız.