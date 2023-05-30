Hangi partide kaç milletvekili yer alacak? İşte Meclis'te dağılım

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin sonuçlara göre, AK Parti çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti durumunda.

CHP 169, Yeşil Sol Parti, 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi ise 4 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.