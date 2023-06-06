İbrahim Kalım Hakan Fidan'dan MİT başkanlığını devraldı

MİT Başkanlığı döneminde kameralara konuşmadı, sosyal medya hesabı kullanmadı. Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan ilk tweet geldi. Fidan attığı tweet'te MİT Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devrettiğini duyurdu.

İbrahim Kalım Hakan Fidan'dan MİT başkanlığını devraldı
Son Güncelleme:

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan ve sosyal medya hesapları bulunmayan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra Twitter hesabı açtı. Fidan, Twitter hesabından ise ilk paylaşımını yaptı. Fidan paylaşımında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini duyurdu.

İşte Hakan Fidan'ın ilk tweet'i:

- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın ’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.
# hakan fidan # İbrahim Kalın # tweet
Fidan resmi Twitter hesabı açtı Yeni Bakanlar Kurulu Anıtkabir'de Vatan Partisi’nden Oğan’a tepki Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor
Çok Okunanlar
1 Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kimdir?
2 Büyük kız çocuk sendromu nedir?
3 Fidan resmi Twitter hesabı açtı
4 Haziran doğum taşı nedir?
5 Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?