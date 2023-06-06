İbrahim Kalım Hakan Fidan'dan MİT başkanlığını devraldı
MİT Başkanlığı döneminde kameralara konuşmadı, sosyal medya hesabı kullanmadı. Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan ilk tweet geldi. Fidan attığı tweet'te MİT Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devrettiğini duyurdu.
Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan ve sosyal medya hesapları bulunmayan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra Twitter hesabı açtı. Fidan, Twitter hesabından ise ilk paylaşımını yaptı. Fidan paylaşımında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini duyurdu.
İşte Hakan Fidan'ın ilk tweet'i:
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın ’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim @ikalin1’a devrettim.— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 6, 2023
Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.
Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz. pic.twitter.com/5kQ1VEkaiu
# hakan fidan # İbrahim Kalın # tweetFidan resmi Twitter hesabı açtı Yeni Bakanlar Kurulu Anıtkabir'de Vatan Partisi’nden Oğan’a tepki Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor