İbrahim Kalım Hakan Fidan'dan MİT başkanlığını devraldı

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan ve sosyal medya hesapları bulunmayan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra Twitter hesabı açtı. Fidan, Twitter hesabından ise ilk paylaşımını yaptı. Fidan paylaşımında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini duyurdu.

İşte Hakan Fidan'ın ilk tweet'i:

- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın ’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.