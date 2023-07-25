İyi Parti'de bir istifa daha! İncirliova Belediye Başkanı istifa etti

Seçimlerden başarısızlıkla ayrılan İyi Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

Aydın’ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Aytekin Kaya, 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti'den belediye başkanı olarak seçilmişti.

Geçen Kasım ayında da İyi Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan partisinden istifa etmişti. Son gelişmeyle İyi Parti, Aydın'daki tüm belediyelerini kaybetti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ!

Yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıklayan Aytekin Kaya, yaptığı yazılı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

İstifasıyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu suçlayan Kaya açıklamasının tamamında şunları söyledi:

- Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır.

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu ile birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır.

- Mesele İncirliova’nın geleceği meselesidir. İncirliova’nın yıllardır beklediği hizmetleri bir an önce alması meselesidir. Bizim amacımız İncirliova’ya hizmetken kimse bizden parti içindeki “sen ben” kavgalarına susmamızı beklemesin. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olarak İncirliova’nın geleceğini Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgası için heba edemem. Çünkü benim tek bir amacım var İncirliova’ya hizmet etmek.

- Ben İncirliova’ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu- Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Üstelik bu kişi kendini Aydın’ın sahibi olarak gören Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olsa dahi.

- Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım, yağmurda, selde, iyi günde kötü günde halkımın yanında ve hizmetinde oldum. Yetim hakkı yemedim, çalmadım, çırpmadım. Belediyeye alınan tek bir vidanın dahi hesabını sordum. Milletin parasıyla kimseyi zengin etmedim. Her zaman İncirliova’nın onurunu, şerefini korudum.