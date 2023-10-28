İzmir'de 100. Yıl Kutlaması! Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk İzmirlilerle Buluştu

Cumhuriyet’in 100. Yılın nedeniyle İzmir’in aydınlık yüzleri bir araya geldi. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, Cumhuriyet’in 100. yılını yurttaşlarla kutladı.

100. yıl kutlamasında kurtuluşun kenti İzmir’de yürekler ile Gazze attı. Filistin halkının uzun yıllardan bu yana iki devletle çözüme ilerlediği vurgulandı.

AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştiren Serhan Bolluk, “Kürecik Radarı ve İncirlik Üssü yetmezmiş gibi İsveç’in NATO üyeliğini Meclis gündemine getiriyorlar” ifadelerini kullandı. Bolluk, Kürecik radarının İsrail’i kör edeceğini söyledi.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk, konuşmasının bir bölümünü de “Umuda Ortak Ol” kampanyası ayırdı. Ulusal Kanal mikrofonu ve kamerasının en büyük silahtan daha etkili olduğunu belirten Bolluk, İzmirlileri bütün fedakârlığıyla Ulusal Kanal ve Aydınlık’ı güçlendirecek kampanyaya katılmaya davet etti.