MİT Başkanı belli oldu
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atandığı açıklandı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
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