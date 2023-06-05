MİT Başkanı belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atandığı açıklandı.

MİT Başkanı belli oldu
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.

# MİT # İbrahim Kalın
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