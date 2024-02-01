Murat Kurum'dan sözlerini çarpıtanlara sert tepki!

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un katıldığı bir programda söylediği sözler gündem olmuştu. Murat Kurum'un 6 Şubat depremlerinde 130 bin insanın öldüğünü söylediği öne sürülmüştü. Murat Kurum, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

MURAT KURUM SÖZLERİNİ ÇARPITANLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine bir TV programında söylediği ve 6 Şubat depremlerinde 130 bin kişinin öldüğünü belirttiği iddia edilen sözleri soruldu. Kurum, "Bir merkezden, sanki bir açık bulmuşçasına, hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant yapanları esefle kınıyorum." dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

- Biz doğruları milletimize söylemek zorundayız. Siyaseti ülkemize yakışır şekilde yapmak zorundayız. Depremde kaybettiğimiz insanlar yüzünden siyasi rant elde edilmez. Vefat eden kardeşlerimizin acısı üzerinden bir siyasi senaryo ile birlikte, sanki bir şey bulmuşçasına hareket edip tek merkezden kontrol edilen ve sanki bir açık var, malzeme bulduk, bu malzemeden rant devşiririz anlayışını kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum.

- 6 Şubat'ın yıl dönümü geliyor. Şimdi Tozkoparan'dayız, burada da kentsel dönüşüm yaptığımızda siyasi rant yapmamalıyız diyoruz. Türlü türlü oyunlarla kardeşlerimizin kafasını çelmek için bir sürü eylemler yaptılar. Yapılması gereken dönüşümü hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi Tozkoparan hızlı bir dönüşüm yaptı, oradaki herkes mutlu.

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?

Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Murat Kurum, konuşmasında önce "Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Oldu. Orada 50 bin canımız gitti mi? Gitti" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında ise "Candaş Bey, 130 bin canımız gitmiş... Ve bakın 11 ilde deprem oldu İstanbul, 11 ile yetişir. Ama Allah korusun İstanbul'a bir şey olursa ülke gider." ifadelerini kullandı. Kurum'un bu açıklaması, bazı basın organlarında ve sosyal medyada, "Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 80 bin kişi saklanmış" şeklinde yorumlandı.